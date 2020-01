Zarif: inimestele valetati Ukraina lennuki allakukkumise kohta

Välisminister Mohammad Javad Zarifi avaldus New Delhis on esimene kord, kus mõni kõrge Iraani ametnik viitab algsele loole lennuki tehnilisest rikkest, mis olevat põhjustanud 176 ohvriga õnnetuse.

Lennuki allatulistamine ja selle kohta valetamine on vallandanud Iraanis valitsusvastased meeleavaldused.

«Viimastel õhtutel on inimesed avaldanud Teherani tänavatel meelt selle vastu, et neile valetati paar päeva,» ütles Zarif, kuid tunnustas sõjaväe julgust küllalt vara oma süüd tunnistada.

Tema sõnul sai president Hassan Rouhani alles reedel teada, et lennuki tulistas alla rakett. See tõstatab küsimuse, kui suur on tsiviilvalitsuse võim teokraatlikus Iraanis.