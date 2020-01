Pearätita fotole jäänud Iraani malekohtunik kardab koju reisida

Iraanis võivad võimud vahistada naise, kes ei järgi islamiusu rõivastusreegleid.

«Ma lülitasin oma mobiiltelefoni sisse ning nägin, et mu pildid olid kõikjal [Iraani ajakirjanduses]. Nad väitsid, et ma ei kandnud pearätti ja et ma tahtsin protestida hidžaabi vastu,» rääkis Bayat BBC-le.

Naine kinnitas, et tegelikult olid ta juukse kaetud, nagu alati rahvusvahelistel turniiridel, mis siis et ta ei nõustu Iraani võimude rõivastumisnõuetega.

«See on vastuolus minu põhimõtetega. Inimestel peaks olema õigus valida, mis moodi nad tahavad riides käia, neid ei tohiks sundida,» selgitas ta viibides Venemaal Vladivostokis, kus toimub maailmameistrivõistluste teine etapp. «Ma leppisin sellega, sest ma elan Iraanis. Mul polnud muud võimalust.»

Nüüd ringlevad Iraani meedias aga pildid, kus tal on juuksed katmata. Teistel samal päeval jäädvustatud fotodel on tal heidetud sall riivamisi ka juustele.

Surve kõrgemalt poolt

Iraani maleföderatsioon olla naiselt palunud esineda avaldusega, milles ta paluks vabandust ja kaitseks Iraani riietumiskoodeksit, kuid Bayat keeldus sellest.

Nüüd pelgab ta aga kodumaale tagasi reisimist. «Iraanis on paljud inimesed pearäti küsimuse tõttu vanglas. See on väga tõsine probleem. Võib-olla nad tahavad kasutada mind näitena,» selgitas malekohtunik, kes tunnistas, et sattus paanikasse, kui nägi reaktsiooni fotodele.

Rahvusvaheline maleföderatsioon pole asja ametlikult kommenteerinud, kuna Bayat ei rikkunud ühtegi nende kehtestatud reeglit.

Bayati sõnul oli ta palunud Iraani maleföderatsioonilt ametlikku garantiid, et ta võib turvaliselt koju naasta, kuid ühendus keeldus seda talle andmast. Naise hinnangul avaldatakse föderatsioonile kõrgemalt survet.

Medalist pages rõivastusreeglite tõttu

Hiljuti põgenes Iraanist riigi esimene naissoost olümpiamedalist taekwondoga tegelev Kimia Alizadeh, kes hiljem selgitas sotsiaalmeedias, et osaliselt olid põhjuseks Iraani ranged rõivastumisnõuded.

Ka Bayat otsustas nüüd, kus ta ei julge enam Iraani naasta, lõpetada täielikult hidžaabi kandmise, sest naise hinnangul pole tal enam midagi kaotada. «See on väga raske otsus. Ma tunnen ennast nii halvasti, sest ma jään igatsema oma perekonda,» lausus ta, lisades, et pearäti ära võtmine tähendab, et ta saab olla tema ise.