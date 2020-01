Lõuna-Soome ei pruugi talve see aasta näha

Forece meteoroloog Rinne peab võimalikuks, et sellel aastal ei pruugi osa Soomet talve näha. «Praeguste prognooside kohaselt ei ole termilise talve algust lõunas näha. Novembrikuine ilm paistab jätkuvalt lõputult, kogu prognoosiperioodi aja. On võimalik, et teatud piirkondades termiline talv ei algagi.»

Termiline talv algab siis, kui ööpäevaringsed temperatuurid on püsivalt alla nulli.

Praegu on talv jäänud välja kuulutamata Vaasa-Kouvola liinist lääne pool. Ilmajaam pidi tühistama termilise talve prognoosid Lõuna-Soome kohta, kui ilm läks taas soojemaks.

Talv on teatud Soome piirkondades juba poolteist kuni kaks kuud hilinenud, kui võtta võrdluseks aastad 1981–2010. Andmete järgi algab termiline talv Soome lääne- ja lõunaosas tavaliselt novembri lõpus.

Selliseid talvesid on Soomes nähtud varemgi. Foreca varasemate aastate kuuprognoose vaadates on näha, et erinevused aastate vahel on olnud suured. Ilmajaama teatel ei olnud aastal 2014–2015 Ahvenamaal termilist talve üldse.

2018–2019 talvel algas termiline talv paiguti lõunas ja läänes 19.–21. novembril ning kogu Soomes ja Ahvenamaal alles 13. detsembril. 2017–2018 talvel algas termiline talv läänes, lõunas ja Ahvenamaal alles 6.–10. jaanuaril.

Foreca värske kuuprognoos lubab järgmistele nädalatele sooja ilma. Ilm on selgesti tavaliselt soojem ning termilist talve ei ole hetkel veel kusagilt näha. Soome lääne- ja lõunaosas lubatakse selleks nädalaks tavalisest 7–8 kraadi tavalisest kõrgemaid temperatuure. Ka Lõuna-Lapimaal on oodata umbes viis kraadi soojemat ilma.

Järgmiseks nädalaks ennustatakse Soomes 4–6 kraadi sooja ning jaanuaris ja veebruaris on õhutemperatuurid mitmes paigus 3–4 kraadi tavalisest kõrgemad. Soome lõuna- ja lääneosad on järgmiste nädalate jooksul ka lumevabad. Lapis on lund võrreldes eelmise aastaga keskmisest rohkem.