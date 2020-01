Peruu saadab välja Machu Picchul roojanud ja rüüstanud turistid

Tšiilist, Brasiiliast, Prantsusmaalt ja Argentinast pärit neli meest ja kaks naist vahistati läinud pühapäeval, kui pargivalvurid avastasid nad Päikesetempli osast, kuhu külastajatel on keelatud minna, vahendas Deutsche Welle.

Teadaolevalt jõudis reisiseltskond Machu Picchule laupäeval ning peitis end ebaseaduslikult varemete vahele, et jääda inkade muistsesse asulasse ööbima.

Viis turisti saadetakse Peruust välja, kuid üks Argentinast pärit mees jääb vahi all süüdistatuna Peruu kultuuripärandi hävitamises. Korrakaitsjate kinnitusel on 28-aastane mees tunnistanud, et püüdis kaasa võtta kivi, mis aga kukkus maha ja tekitas põrandasse mõra. Süüdimõistmisel võib teda ees oodata kuni nelja aasta pikkune vanglakaristus.