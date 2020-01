Venemaa valitsus astus tagasi

«Selles kontekstis on ilmne, et meie valitsusena peaksime andma meie riigi presidendile võimaluse teha selleks kõik vajalikud otsused,» lausus Medvedev.

Peaministri sõnul muudavad ettepanekud riigi võimutasakaalu märgatavalt, mistõttu on valitsus oma praegusel kujul tagasi astunud.

Medvedev lisas, et edasised otsused valitsuse personali kohta teeb president.

Interfaxi andmeil on Putin andnud ametist lahkuvale valitsusele korralduse täita oma kohuseid seni, kuni uus valitsus on ametis.

President Vladimir Putin otsustas kehtestada Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimehe ametikoha ja pakkuda seda Dmitri Medvedevile. Julgeolekunõukogu esimees on Putin ise. Nõukogusse kuulub ka 11 alalist liiget, sealhulgas nõukogu sekretär, kelleks praegu on Nikolai Patrušev.

Putini sõnul on ta valitsuskabineti tööga rahul: ametnikud ei saanud küll kõige kavandatu elluviimisega hakkama, kuid see polnud võimalik.

Ettepanek laiendada duuma volitusi

Vene president Vladimir Putin tegi varem täna oma aastakõnes ettepaneku korraldada referendum põhiseaduse muutmiseks, et suurendada parlamendi volitusi, kuid säilitada samas tugev presidentaalne süsteem.

Ta lisas, et arutusele tulevad muudatused ei puuduta siiski põhiseaduse aluseid, mis tähendab, et parlament võib need kinnitada kehtiva protseduuri raames.