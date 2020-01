Rootsi opositsioon nõuab erakorralisi valimisi

Täna Rootsi parlamendis toimunud debati käigus nõudis opositsiooniliider, Moderaatide esimees Ulf Kristersson erakorraliste valimiste välja kuulutamist. «Rootsil on vaja uut valitsust nii kiiresti kui see vähegi on võimalik,» teatas ta kõnepuldist.

Kristlike Demokraatide liider Ebba Busch Thor on valmis samuti Löfvenile avaldama survet uute valimiste väljakuulutamiseks ning kaalub peaministrile ja seega kogu valitsusele umbusalduse avaldamist.

«Stefan Löfven võib olla hea inimene, meeldiv isik, aga ta ei ole sobiv peaministriks, sest tema ja [rahandusminister] Magdalena Andersson vastutavad kriisi eest tervishoius ja turvalisuses,» lausus Busch Thor ajalehele Expressen.

Moderaadid ja paremäärmuslik erakond Rootsi Demokraadid on juba varem väljendanud valmidust kukutada valitsust, kuid nüüd on tekkimas neil selleks realistlik võimalus, sest Vasakpartei on üha enam esitamas valitsusele omapoolseid nõudmisi ning viidanud võimalusel avaldada umbusaldust, kui nende soove arvesse ei võeta.

Neljal opositsiooniparteil Moderaatidel, Kristlikel Demokraatidel, Rootsi Demokraatidel ja Vasakparteil on Riksdagis enamus ning üksmeelele jõudes on neil võimalik valitsus kukutada.

«Kui me peaks nägema võimalust, et Rootsi parlamendis on sellele piisav toetus, olen ma valmis seda valitsust välja vahetama,» ütles Ebba Busch Thor.

Ka Moderaatide juht Kristofersson on valmis umbusalduse avaldamiseks: «Kui selleks on võimalus, teeksin ma seda ükskõik millal.»

Vasakpartei esimees Jonas Sjöstedt on nüüd samuti valmis toetama umbusaldusavaldust, kuid seob selle töö- ja üüriseaduse küsimustega. See tähendab, et valitsusel on ilmselt pisut armuaega otsida Vasakpartei toetust.

«Kui valitsus tahab, et maapind nende jalge all ei väriseks, peavad nad hakkama meiega rääkima ja enamust ehitama,» lausus Sjöstedt.

Vasakpartei ähvardas juba sügisel umbusaldada tööturuministrit Eva Nordmarki, kui valitsus ei loobu plaanist erastada töötukassa. Kui ettepanekut asusid toetama ka Moderaadid, Kristlikud Demokraadid ja Rootsi Demokraadid, oli valitsus sunnitud oma plaanist taganema.