Eksperdid: IS tõrjus Al-Qaeda Saheli ohtlikuima rühmituse kohalt

Kuni hiljutise ajani olid rünnakute esirinnas rühmitused, mis võitlesid Al-Qaeda lipu all. Nüüd on nende positsiooni üle võtnud üks Islamiriigi haru.

«Prioriteediks on Suur-Sahara Islamiriik (ISGS),» ütles Prantsuse president Emmanuel Macron esmaspäeval tippkohtumisel viie Saheli liitlasriigi Tšaadi, Burkina Faso, Mali, Mauritaania ja Nigeriga.

«(ISGS) on tõusnud esile meie peamise vaenlasena, kelle vastu me peaksime on võitluse suunama», ütles Burkina Faso president Roch Marc Christian Kaboré Facebookis tehtud avalduses.