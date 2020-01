Soomes sundis vanemseersant oma naiskolleegi koera mängima

Vanemseersant võttis pika rihma ning pani selle naisele krae külge. Järgmiseks käskis ta ühel ajateenijal mängida, et on koeralt hammustada saanud. Koera rollis olnud naisseersant võttis ajateenijal kaitseülikonnast kinni, misjärel väljaõpet läbi viinud vanemseersant hakkas ette näitama koera kontrollimist.

Vanemseersant tõmbas «koer-seersandi» rihma pingule. Sel hetkel andis naine pilguga vanemseersandile teada, et talle ei meeldi see olukord, kuid vanemseersant jätkas. Edasi soovis ta näidata, kuidas koera kaitseolukorras innustatakse: hoides jätkuvalt naisseersanti kaelarihmast kinni, patsutas mees teda käega, hüüdes samal ajal: tubli tüdruk.

Kui vanemseersant käskis naisel üles tõusta, et näidata koera eemale juhtimist, tuli rihm naise krae küljest lahti. Seepeale soovis koolitaja tõmmata rihma ümber naise kaela. «Seda sa kindlasti ümber mu kaela ei pane!» hüüdis naine.

Koolitus kestis kokku paarkümmend minutit ning koera kehastanud naisseersandi sõnul oli kogu olukord talle alandav ja ahistav, eriti veel seetõttu, et see toimus ajateenijate ees, keda ta ise oli varem välja õpetanud.

Vanemseersant leidis aga, et olukorras ei juhtunud midagi ebatavalist ning see ei erinenud kuidagi varasematest sarnastest väljaõpetest. Tunnistajana üle kuulatud sõjakoerte üksuse juht aga ütles, et abikoolitajat ei kasutata koerana ning tavaliselt palutakse appi ajateenijast vabatahtlik.