Soomlased toodavad üha rohkem jäätmeid

Eelmisel kümnendil tekitas iga soomlane keskmiselt 500 kilo jäätmeid aastas, kuid 2018. aastal kasvas see 550 kiloni inimese kohta. Jäätmeid pole ka paremini sorteeritud ning kasvanud on segajäätmete hulk. Segajäätmeid toodeti umbes 1,5 miljonit tonni, üle 20 protsendi rohkem kui 2017. aastal.

Jäätme hulga kogukasv ei ole ebaselge. «Jäätmete kogukasvu ei või selgitada mingisuguse kategoriseerimisveaga,» kinnitas Pirtonen. «Tootjatelt kogutud andmetest näeb, et ka pakendite arv on kasvanud.»

Prügimäele ei viida enam üldse prügi, kui mitte arvestada teatud erijuhtumeid. Suur osa jäätmetest, umbes 57 protsenti, põletatakse ja kasutatakse energiaks, sõnas Pirtonen. See aga ei piisa, kuna Soome on juba sel aastal seadusega kohustatud saatma taasringlusesse vähemalt poole tekkivast prügist. See on raske ning kohati võimatu ülesanne.