Soomlased planeerivad uusi tselluloositehaseid hoolimata nõudluse langusest maailmaturul

Tselluloosi hind Euroopas ja Hiinas on viimastel aastatel jõudsalt langenud. 2019. aasta algusest on hind langenud kolmanidku.

Veel aasta tagasi oli valgendatud ning pikakiulise okaspuudest valmistatud tselluloosi hind 1200 dollarit tonn, mis oli rekordiliselt kõrge, kuid eelmise aasta lõpuks oli see langenud 800 dollarini.

Soome metsatööstuse peaökonomisti Maarit Lindströmi hinnangul on tselluloosituru olukord keeruline ja konkurents kõva.

«Eelmiste aastate hinnatase on langenud ligi 40 protsenti,» sõnas Lindström. «Hinnalangus on selgelt näha Euroopas, USA-s ja Hiina turul. Muidugi mõjutab hinnalangus ka tselluloositootjate kasumlikkust.»

Hiinas on nõudmine tselluloosi järele langenud ning koos sellega ka tootmine Soomes. Lindströmi hinnangul toodeti eelmise aasta sügisel vähem tselluloosi, kui 2018. aastal.

Taustal on maailmamajanduse ja Hiina majanduskasvu aeglustumine, mida on näha ka nõudluses. Hiina on suurim Soome tselluloosi sihtturg. Soome eksporditselluloosist läheb Hiinasse umbes 37 protsenti, Euroopa Liidu riikidesse ligi pool.

Tselluloositurg on nüüd ootav, hindab Pellervo majandusuurimuse metsaökonomist Emmi Haltia. «Eelmisel aastal langes tselluloosihind selgelt allapoole nii Euroopas kui Hiinas, mis mõjus ka Soome ekspordile. Aasta lõpus olid hinnalangus Euroopas tasandunud. Aastavahetuse turuolukorra osas on küsimused sellised, et kuhu suunas turg läheb ja millises tempos.»

Hiinasse viiakse peamiselt paberimassi ja puidutoodangut. Kogu Soome ekspordist moodustas paberimass ehk tselluloos Soome tolli andmetel 3,8 protsenti.

Hiinas on piisavalt tselluloosivarusid

Hiina tselluloositurul läks eelmisel aastal suhteliselt hästi. Tolli andmetest selgub, et jaanuari ja oktoobri vahel kasvas eksport Hiinasse ligi kolmandiku, kuid hinnad langesid neli protsenti. Miks aga hinnad ei tõuse, kuigi nõudlust on?

«Hiinas on tselluloosivarud jätkuvalt suured, samamoodi ka Euroopas, kuigi viimaste aastate kõrgest tasemest on pisut alla tuldud.»

Tselluloosi nõudlus Hiinas on elluärganud ning ekspordimäärad eelmise aasta lõpuga pisut tõusnud, kuid kui laod on tselluloosi täis, siis võib oletada, et hind väga palju ei tõuse, prognoosis Haltia.

Haltia sõnul on oletus selline, et valgendatud tselluloosi hind pöördub vaikselt tõusule, kuid mis hetkel see võiks juhtuda on hetkel segane. Maarit Lindströmi sõnul on Hiina tselluloosivarude arenemisest ja nende mõjust hindadele veel raske midagi kindlat väita. Muutus on õhus ka paberinõudluses, kuna ka Hiinas areneb digitaliseerimine.

«Olukord tselluloosi osas on ebaselge,» sõnas Lindström. «Hiinas on nii graafilisepaberi ja kvaliteetpaberi nõudlus languses. Euroopas ja muudel Lääneriikide turgudel on selline tendents olnud juba pikka aega ning nüüd toimub sama arenevates riikides. Digitaliseerimine asendab paberi.»