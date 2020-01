Putin juhatas sisse muudatused Venemaa võimuladvikus

Putini välja pakutud põhiseadusreform vihjab, et ta üritab luua endale uut kohta, kust ta saaks riiki edasi juhtida pärast oma presidendiaja lõppu. Samas ei ütle reformipakett seda, mis teed täpselt Putin võimul püsimiseks käia kavatseb.

67-aastane endine KGB agent, kes on juhtinud Venemaad üle 20 aasta, hoiab sageli oma kavatsuse salajas viimase hetkeni.

Venemaa tuntuim opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ütles Twitteris, et tema arvates näitas Putini kõne selget soovi püsida lõpliku otsuste langetajana ka pärast presidendiameti mahapanemist.

«Putini ja tema režiimi ainus eesmärk on püsida võimul elu lõpuni, võtta kogu riik oma isiklikuks varaks ning kahmata rikkust nii talle endale kui oma sõpradele,» lausus Navalnõi.

Võimukese nihkub

Kreml teatas hiljem, et Putin valis kaheksa aastat peaminister olnud Medvedevi asemele maksuameti juhi Mihhail Mišustini. Ta vajab ametisse saamiseks veel parlamendi toetust, kuid see on kindel.