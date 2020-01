NYT: USA taastas ühised sõjaoperatsioonid Iraagis

Kahe USA sõjaväeametniku sõnul tahtis Pentagon operatsioonid taas käima saada, et võitlus äärmusrühmituse Islamiriik vastu soiku ei jääks.

USA välisminister Mike Pompeo ütles esmaspäeval, et Iraagi liidrid tegelikult ei taha Ühendriikide vägede lahkumist. «Nad ei ütle seda avalikult. Kuid eraviisiliselt tervitavad kõik seda, et USA on jätkuvalt seal ning viib läbi oma terroritõrjekampaaniat.»