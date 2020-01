Ekspert: suurepärane bürokraat Mišustin võib püsida ametis aastaid

«Mišustinit tuntakse suurepärase bürokraadina selle sõna parimas mõttes. Putin teab teda kui kedagi, kes pole seotud ühegi skandaaliga. Usun, et see Putini otsus on üleminekuline, kuid järgmiste aastate, mitte kuude vaates. President usaldab Mišustinit, keda ei määri ükski negatiivne reiting,» ütles Pavlovski eile Interfaxile.

On võimalik, et president jõudis Mišustini kasuks otsuse langetamiseni teistest kandidaatidest loobumise järel, lausus ekspert.

«Mišustini peaministriaeg sõltub sellest, kas ta suudab panna valitsuse tööle koordineeritumalt. See on ilmselt üks Putini seatud eesmärkidest. President näib tahtvat valitsust, mis ei tööta poliitilisel alusel, vaid sellist, mis töötab varasemast konsolideeritumalt,» lausus Pavlovski.

«Ühelt poolt on see loomulikult viimine madalamale ametikohale. See pole skandaalne, kuid siiski selge. Samaaegselt kinnitab Putin, et ta jätkuvalt usaldab oma vana sõpra ega taha teda saata datšasse kohvreid pakkima.»