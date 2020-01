Teismeline Asha Charti Karki ütles kodus vanematele, et läheb välja õppima, aga selle asemel põgenes koos poiss-sõbraga, et abielluda. Ta on vaid üks paljudest lastest, kes on Nepalis viimasel ajal otsustanud omal soovil noorukina abielu sõlmida, ning temasarnaseid on riigis aina rohkem.