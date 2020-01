Veerandit maailma riikidest vaevavad üha ulatuslikumad rahutused

Hongkong ja Tšiili hinnati maailma kõige riskantsemateks kohtadeks, mis puudutab protestide tõsidust ja sagedust. Ettevõtte ennustas oma raportis, et lähemal kahel aastal pole kummaski oodata olukorra paranemist, vahendas The Guardian.

«Allasurutud raev, mis on viimase aastaga keenud üle tänavaprotestideks, on suuremale osale valitsustele tulnud üllatusena,» leidsid analüütikud raportis, lisades, et isegi kui võimud reageeriks kohe meelt avaldavate inimeste kaebustel, on suurem osa probleeme nii sügavalt juurdunud, et nende kõrvaldamine võtaks igal juhul aastaid.