Soome loobus 130 km/h kiirusepiirangu plaanist

Soomes käib avalik arutelu maanteede kiirusepiirangute tõstmisest juba kümmekond aastat ja suurem osa ühiskonnast on kiiruspiirangute tõstmist toetanud. Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi liiklusturvalisuse osakonna juhi Elina Immose sõnul tuleb suurema kiirusega saavutatud ajavõitu hinnata ka liiklusturvalisuse, saaste ja lärmi aspektist. Kiirusepiirangute tõstmise arutelus osalenud liiklusturvalisuse keskus tõi välja mure, et kiiruste kasvades hakkab kasvama ka õnnetuste arv maanteedel.

Maanteel suvise kiirusepiirangu tõstmine 130 kilomeetrini tunnis ja talvel 110 kilomeetrini tunnis oli just eelmise valitsuse eesmärk, kui koonderakondlasest parlamendisaadik Timo Heinonen küsis 2018. aastal selle kohta parlamendi infotunnis. Heinonen rääkis, et kiirusepiiranguid tõstetakse vaid sellistel teelõikudel, kus suurem kiirus ei tooks kaasa liiklusohtu.

2013. aastal ütles Tamperest pärit parlamendisaadik Mikko Alatalo Ylele, et talvised kiirusepiirangud on frustreerivad. Esialgse kava järgi kavatsetigi 130 km/h kiirust lubada Helsingi-Tampere maanteel, plaan oli see käivitada 2020. aasta suvel. Helsingi-Tampere maantee pikkus on 175 kilomeetrit ning testlõigud oleks rajatud Nurmijärve ja Hyvinkää ning Riihimäe ja Hämeenlinna vahele ja Hattulast põhjapoole. Plaanis oli paigaldada ka vahelduvaid kiirusi näitavad liiklusmärgid, kuid ka nendeni ei jõutud.