Twitter pakkus võimalust osta neonatsidele suunatud reklaami

Äärmuslusega võitlev Briti ühendus Hope Not Hate väljendas muret, et Twitteri reklaamisüsteemi on võimalik edukalt kasutada paremäärmusliku propaganda levitamiseks.

«Ma kujutan ette, et seda võidakse kasutada kaasatuse suurendamiseks ja veendumuse süvendamiseks inimeste puhul, kes on viidanud osalisele nõustumisele sallimatute eesmärkide või ideedega,» lausus sotsiaalmeedia uurija Patrik Hermansson.

Twitteri kinnitusel on neil paigas kord, kuidas vältida vägivallale õhutavate märksõnade alusel reklaami suunamist, kuid ettevõte tunnistas, et reegleid polnud korrektselt rakendatud.

«Ennetavad meetmed hõlmavad teatud tundlike või diskrimineerivate terminite keelustamist ja me uuendame [loetelu] jooksvalt,» seisis Twitteri avalduses. «Antud juhul oli lubatud mõnda seda terminit kasutada reklaamisuunamise eesmärgil. See oli eksitus. Meil on väga kahju, et see juhtus, ja kohe, kui probleemile juhiti tähelepanu, kõrvaldasime selle.»