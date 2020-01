Põud ja kuumus võivad seada Uus-Meremaa sümboli kiivi väljasuremisohtu

Whangārei linnas, kus on tänavu suvel sadanud rekordiliselt vähe vihma, on looduskaitsjad palunud inimestel jätta õue vett lindudele, kes meeleheites tulevad põõsastikust välja janu kustutama ja toitu otsima.

Eriti suures ohus on kiivitibud, sest lindude pesitsusaeg on langenud kokku kõige kuumema perioodiga.

Robertsoni sõnul on ebatavaline, et kiivid tulevad metsast välja, sest tavaliselt saavad nad kogu vajaliku vee kätte selgrootutest, keda nad söövad.

Kiivide kaitsmisele pühendunud ühenduse Kiwis for Kiwis juht Paul O’Shea on mures rahvussümboli väljasuremise pärast.

«Uusmeremaalased on häbelik ja eraklik kamp – me samastame end kiiviga,» selgitas ta. «Kiivide kaitsmine Uus-Meremaal on sama tähtis kui orangutangide kaitsmine Borneol, Sumatra tiigri kaitsmine Indoneesias või pandakaru kaitsmine Hiinas. Selle liigi kadumine planeedilt ei pruugi mõjutada igapäevaelu, aga see on kaotus inimkogemusele.»