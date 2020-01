Põlissoomlastest parlamendisaadikud varjasid sidemeid Hiina poolt rahastatud ettevõttega

2017. aasta detsembris teatas Hiina riigi poolt rahastatud Realmax Group nimeline tehnoloogiakontsern, et investeerib Vantaale miljon eurot. Suomen Kuvalehti selgitas välja, et antud ettevõtte Realmax Group oy ühed asutajatest olid põlissoomlastest Niikko ja Ville Vähämäki. Niiko sõnul kesti tema osalus vaid mõne kuu.

Suomen Kuvalehti väitel sai Niikko viimaste valimiste ajal Hang Si-lt ka 5000 euro suuruse valimistoetuse. Yle uuriva ajakirjanduse saade MOT teatas novembris, et Niikko oli salastanud teda toetanud isiku nime, muutes saadud toetuse hiljem valimislaenuks. Arhiveeritud algdokumendist on aga välja tulnud, et valimistoetuse andis Niikkole just Hang Si.