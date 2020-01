ÜRO: rekordilised 45 miljonit inimest vajab Aafrika lõunaosas toiduabi

«Näljakriisi ulatus on suurem, kui me varem näinud oleme ning asitõendid viitavad, et see läheb veel hullemaks,» ütles avalduses Maailma Toiduprogrammi (WFP) piirkondlik juht Lola Castro.

Agentuur hoiatas, et on kogunud vaid 205 miljonit dollarit vajaminevast 489 miljonist dollarist. Perekonnad üle terve regiooni jätavad söögikordi vahele, viivad lapsi koolist ära, müüvad oma vara ja satuvad võlgadesse, et tasakaalustada kaotusi oma põllumajandustöös, teatas WFP.

Aafrika lõunaosas tõusevad temperatuurid kaks korda kiiremini kui mujal maailmas. Inimesed kogevad seal viimase 35 aasta kõige rängemat põuda, teatas ÜRO.

Väike majanduskasv, rahvaarvu tõus, põuad ja üleujutused suurendavad ohtu toiduga kindlustatusele.

«Kui me ei saa vajalikke vahendeid, pole meil muud valikut, kui piirata kõige rohkem hädas inimeste aitamist,» ütles Castro. Edasine abitegevus tuleb läbi viia ka väiksemate vahenditega, lisas ta.

Kõige enam mõjutatud riigid on Svaasimaa, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mosambiik, Namiibia, Sambia ja Zimbabwe.

Ligi pool Zimbabwe 15 miljonist inimesest elab kroonilises toiduga kindlustamatuse olukorras, selgub ÜRO andmetest.

Samuti kannatavad toidunappuse käes ka loomad. Zimbabwes suri eelmise aasta viimase kolme kuu jooksul nälga üle 200 elevandi.

Põuast haaratud Lesothos puudutab toiduga kindlustamatus 20 protsenti elanikkonnast, Namiibias umbes kümmet protsenti.

Oktoobris teatas Sambia Punane Rist, et põua tõttu kannatab tõsise toiduga kindlustamatuse käes umbes 2,3 miljonit inimest. Sambia on tuntud ka kui regiooni viljaait. Korduva põua tõttu on vähenenud veetase ka riigi peamises elektrijaamas Kariba hüdroelektrijaamas.

Kõige enam kannatavad regiooni toidupuuduse käes naised ja lapsed.

Eksperdid ennustavad lähikuudel veel kuuma ja kuiva ilma, millega kaasneb kehv viljasaak. Kuiv periood võib kesta tavapärasest kauem, mõjutades tavaliseslt aprillikuusse langevat viljalõikust.

WFP kavatseb külvi ja lõikuse vahelisel perioodil anda toiduabi kriisitasemel näljahäda käes kannatavale 8,3 miljonile inimesele.

Toiduagentuur kutsus rahvusvahelist üldsust kiirendama nii erakorralist abi miljonitele näljas inimestele ning tegema pikaajalisi investeeringuid, selleks, et kaitsta regiooni kliimamuutuse mõjude eest.