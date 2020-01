Soomes tekitab poleemikat valitsuse kasvav nõunike arv

Juba augustis teatati Soomes meedias, et Soome maksumaksjale tuleb see aasta viie miljoni euro suurune lisaarve ministrite ja nende nõunike ja riigisekretäride tõusvate palkade tõttu. Sellel kuul avaldatud rahandusministeeriumi eelarveanalüüsiga teatati, et ministrite suur nõunike määr tekitab veel rohkem lisakulusid.

«Ministrite tegevuskulude juurde lisatakse kokku umbes 1,6 miljonit eurot, tulenevalt riikisekretäride ja erinõunike arvu kasvust.»

Rahandusministeeriumi ametnik Niina Suutarinen ütles, et nõunike arvu kasv kasvatab ka ministeeriumite kulusid. «Kuna erinõunike ja riigisekretäride arv kasvas, siis kasvasid ka ministeeriumite kulud. Kasvanud kulud on erilised tegevuskulud ehk assistentide palgad, reisikulud ja esinduskulud.»

Uued assistendid abistavad ministeeriumite riigisekretäre ja erinõunikke, ehk on nõunikud nõunikele. 1,6 miljoni euro suurune lisakulu on eri ministeeriumite vahel ära jagatud.

Augustis kirjutasid erinevad Soome väljaanded, et Antti Rinne valitsuse nõunike määr oli 80, neist 65 erinõunikud ja 15 riigisekretärid. Marini valitsus on sellest arvust juba mööda läinud. Soome riigikantselei valitsusnõunik Kari Peltonen teatas detsembri lõpus, et riigisekretäre oli 13 ja erinõunikke 69 ehk kokku 82. Peltonen lisas, et need numbrid võivad muutuda.

Ilta-Sanomat kirjutas eelmisel nädalal, et Marini valitsusel on jätkuvalt rekordiline arv nõunikke ehk 81 nõunikku. Keskerakondlasest peaministri Juha Sipilä valitsusel oli Sipilä ametiaja lõpuks kokku 42 erinõunikku ja 4 riigisekretäri.

Peaminister Sanna Marin oli aga meedia suhtes kriitiline, kirjutades Twitteris, et «see, et osa ajalehtedest on hakanud riigi mittepoliitilisi sekretäre kutsuma nõunike nõunikeks, ei tee sellest veel tõde.»

Se, että osa lehdistöstä on alkanut kutsua valtion ei poliittisia sihteerejä avustajien avustajiksi, ei tee asiasta vielä totta. — Sanna Marin (@MarinSanna) January 16, 2020

Peaminister Marin ei täpsustanud, kuidas nõunike nõustavaid nõunikke tuleks kutsuda või kuidas nende tööd tuleks määratleda. Koonderakonna parlamendisaadik küsis Twitteri-lõimes Marinilt, et millal nõunike arvu vähendatakse, kuna eelmine peaminister Antti Rinne põhjendas suurt nõunike arvu sellega, et Soome oli Euroopa Liidu eesistujariik.

«See suur arv nõunikke tekkis just 2019. aasta Euroopa Liidu eesistumise jaoks. Nüüd on eesistumine möödas ja on aeg lunastada see lubadus.»