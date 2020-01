Raivo Vare uuest Venemaa peaministrist: võimuladvikus ei nähta temas võistlejat

Kui on võimuvahetuse aeg, siis on oluline, et valitsuse eesotsas oleks Putini jaoks lojaalne figuur, selgitas Vare «Ringvaates». «Selles mõttes on väga hea lahendus leitud. Keegi ei arva, et temast (Mišustinist) saaks mingisugust võistlejat, sellepärast, et tal on üks oluline eelis veel – tema ei ole otseselt seotud ühegi võimuladviku sisese grupijaotusega.»