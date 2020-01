Iraani presidendi sõnul tehakse tööd sõja vältimiseks

«Valitsus töötab igapäevaselt sõjalise vastasseisu või sõja vältimise nimel. Minu jaoks on see igapäevane hool,» ütles Rouhani televisioonis üle kantud kõnes.

«Dialoog on endiselt võimalik,» sõnas Rouhani.

USA-Iraani viimaste nädalate vastasseis on toonud kaasa rahvusvahelise kogukonna üleskutsed pingelõdvendusele Lähis-Idas laiemalt, kus Ühendriikidel on hulk liitlasi ja baase, kuid kus tegutseb vahendajate kaudu ka Iraan.

Kolmapäeval ütles Rouhani, et raketirünnakud Iraagi baasidele olid kompensatsiooniks Iraani Lähis-Ida sõjalise strateegia kujundaja kindral Qasem Soleimani tapmisele.

Neljapäevases kõnes lisas ta, et kättemaksurünnakud tugevdasid Iraani heidutust president Donald Trumpi ähvarduste vastu.

Iraani poliitilise maastiku mõõdukal serval paiknev president õigustas maailmale avatuse poliitikat, mida ta on ajanud alates võimule tulekust 2013. aastal, mida aga ründavad pidevalt ultrakonservatiivid.

Rouhani kaitses ka 2015. aasta tuumalepet, mis on ohus sestpeale, kui Trump 2018. aastal USA sellest välja viis.

Tuumaleppega oleme me tõestanud, et meil on võimalik maailmaga suhelda, ütles Iraani president.