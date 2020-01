Hiina sündimus langes kommunistide võimuaja väikseimaks

Demograafiakriisi vältimiseks lõdvendas valitsus 2016. aastal oma ühe lapse poliitikat ja lubas inimestel saada kaks last, kuid muudatus pole raseduste arvu suurendanud.

2019. aastal sündis Hiinas tuhande inimese kohta 10,48 last, näitavad statistikaameti reedel avaldatud andmed.

Sündide arv on nüüdseks kahanenud kolm aastat järjest.

Statistikaameti andmeil jätkas tööealine elanikkond kahanemist ning mullu oli nende hulk 896,4 miljonit inimest. Aasta varem oli neid 897,3 miljonit. Hiina jaoks on tööealine elanikkond vanuses 16–59 aastat.

Andmed tähendavad, et nende hulk on kahanenud kaheksa aastat järjest. Oodatakse, et tööealiste arv väheneb 2050. aastaks kuni 23 protsenti.