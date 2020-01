Lõunakorealasi solvavad USA suursaadiku koloniaalvõimu meenutavad vuntsid

Endist USA mereväe admirali Harrist, kes on sündinud Jaapanis jaapanlannast ema ja ameeriklasest mereväeohvitseri peresse, süüdistatakse võõrustajariigi solvamises, kuna mees on kasvatanud endale vuntsid, mis paljudele lõunakorealastele meenutavad Jaapani koloniaalvõimu all elamist.

Korea poolsaar oli Jaapani okupatsiooni all aastatel 1910–1945 ning toonased kannatused on Lõuna-Koreas endiselt teravalt päevakorras. Alles läinud aastal muutusid Lõuna-Korea ja Jaapani suhted teravaks seoses vaidlustega sõjaaegse ajaloo üle.

Lõuna-Korea sotsiaalmeedias puhkes pahameeletorm Harrise välimuse suhtes üsna varsti pärast seda, kui mees 2018. aasta juulis ametisse nimetati, kuna nii mõnegi kriitiku hinnangul meenutasid tema vuntsid neid, mida kandsid kõik kaheksa Jaapani koloniaalperioodi kindralkuberneri, kirjutas The Guardian.

Vuntside maha ajamist Harris ei kaalu: «Te peaksite mind veenma, et vuntsid jätavad mulje, mis võib kahjustada meie suhet.»

63-aastane Harris ütles eelmisel nädalal Soulis reporteritele aga, et rünnaku aluseks pole mitte vuntsid, vaid tema päritolu.

«Mingil põhjusel on minu vuntsidest saanud siin tähelepanuobjekt,» lausus ta. «Mind on siin ajakirjanduses kritiseeritud, eriti sotsiaalmeedias, minu etnilise tausta pärast, sellepärast et ma olen jaapaniameeriklane.»

Harrise sõnul ajas ta oma 40-aastase mereväekarjääri jooksul pidevalt habet, kuid otsustas oma diplomaatilise karjääri alguse märgiks kasvatada vuntsid.

«Ma tahtsin tähistada murdepunkti elu vahel sõjaväeohvitserina ja oma uue elu vahel diplomaadina,» lausus ta detsembris Korea Timesile.

Harris tõi välja, et keegi pole kritiseerinud vuntsidega Korea iseseisvusliidreid ning kuigi suursaadiku väitel mõistab ta, et Jaapani ja Lõuna-Korea suhted on pingelised, et kavatse ta rassistlike kommentaaridele reageerida sellega, et püüab vähendada tähelepanu oma etnilisele päritolule.

«Ma olen, kes ma olen,» rõhutas Harris. «Ainus, mida saan öelda, on see, et iga otsus, mille ma langetan, tugineb faktile, et ma olen Ühendriikide suursaadik Koreas, mitte jaapanlasest Ühendriikide suursaadik koreas.»

Ajalehe Korea Times väitel seostakse Harrise vuntse viimasel ajal Ameerika Ühendriikidest tekkinud nägemusega, et riik käitub lugupidamatult ja isegi avaldab Lõuna-Koreale survet. Harrist on korduvalt alandavalt nimetatud kindralkuberneriks.

Paljusid lõunakorealasi on Harris pahandanud oma toetusega USA presidendi Donald Trumpi nõudmisele, et riik peaks maksma 28 500 USA sõduri seal viibimise eest aastas viis miljardit dollarit ehk viis korda enam, kui Soul tasus läinud aastal.