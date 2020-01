Austraalia põlengud annavad löögi ka turismisektorile

Austraaliasse reisimiseks on ostetud 10–20 protsenti vähem pileteid alates tulekahjude puhkemisest septembris. Mõõn tähendab majanduskahju 4,5 miljardi Austraalia dollari ulatuses, teatas ATEC.

«Rahvusvahelised külastajad tühistavad (reise) õhukvaliteedi, ohutuse ja tulekahjude mõju tõttu meie pakutavale turismile. Lisaks põhjusel, et puudub selgus, kui kaua läheb meil taastumiseks aega,» ütles ATEC-i tegevdirektor Peter Shelley.

Austraaliat haaranud tulekahjudes on hukkunud vähemalt 28 inimest ja põlenud maha Portugali pindalast suurem territoorium. Sydney ja Melbourne'i õhku reostab põlengute mürgine suits.

Turismiühenduse teatel puudutab langus sektoris iseäranis USA-d, ÜK-d ja Euroopat, kuna see langeb kokku aktiivse perioodiga detsembrist veebruarini, mil nendest regioonidest saabuvate turistide arv kasvab tavaliselt 50 protsenti.

Austraalia turismitööstus ja valitsus peavad saatma signaali, et peamised turismisihtkohad on tulekahjudest jätkuvalt puutumata, ütles turismiametnik.

Austraalia valitsus on kuulutanud välja kahe miljardi Austraalia dollari suuruse kava võsatulekahjudest taastumiseks. Peaminister Scott Morrison ütles reedel, et see hõlmab ka suurt toetust turismisektorile.