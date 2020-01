Itaalia ja Balkani inimesi lämmatab mürgine sudu

Tellijale

«Ma tean, et see on saastav. Ma pole idioot, aga mu ainus alternatiivne võimalus kodu kütmiseks oleks elekter ning see on kuradi kallis,» ütles Trajan Nestorovski, kes nagu teisedki Põhja-Makedoonia pealinna Skopje töölislinnaosa elanikud kasutab talvel majas sooja hoidmiseks puukütet.