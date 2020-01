ISISe naise ja laste kojutoomine ähvardab lõhkuda Norra valitsuse

Progressipartei (Fremskrittspartiet ehk FRP) esitab valitsuse püsimise tingimusena peaminister Erna Solbergile nimekirja oma nõudmistest, mida hakatakse arutama uue nädala alguses, vahendas Norra ringhääling NRK.

«Me oleme leppinud esmaspäevaks kokku kohtumise, kus Siv Jensen tahab käia läbi meetmed, mille esitamisest FRP on teatanud,» seisis Solbergi ja Jenseni ühises avalduses uudisteagentuurile NTB.

Jensen lubas valitsusest lahkuda pärast seda, kui Parempartei (Høyre) juhitav võimuliit otsustas FRP vastuseisust hoolimata lubada Süüriast Norrase tagasi ema koos lastega, kellest üks on raskelt haige.

Progressipartei jäi kindlaks seisukohale, et ISISega seotud inimese Norrasse tagasi lubamisest tulenevad riskid kaaluvad üles humanitaarkohustuse aidata haiget last, süüdistades sisuliselt Solbergi Norra julgeoleku mitteprioriteetseks pidamises.

Jenseni sõnul sai selle juhtumiga nende karikas täis.

«See juhtum asetub meie jaoks konteksti, kus meile ei ole pikka aega võimaldatud toetust meie võtmeteemades ning me pole valitsuses selle jaoks. Me arvame, et konservatiivid on liberaalide ja kristlike demokraatide suhtes liiga vastutulelikud,» lausus Jensen, viidates kahele väiksemale koalitsioonipartnerile. «Selle tulemuseks on üldiselt hall ja igav poliitika.»

Jenseni kinnitusel ei kavatse Progressipartei hoida iga hinnaga kinni kohast valitsuses.

Norra rahandusminister Siv Jensen (vasakul) ähvardab enda juhitava parempopulistliku Progressipartei viia välja peaminister Erna Solbergi (paremal) valitsusest. FOTO: Haakon Mosvold Larsen / NTB Scanpix / Reuters / Scanpix

Norra opositsiooniliider, Töölispartei esimees Hadia Tajik väljendas seisukohta, et sedavõrd suured erimeelsused valitsusparteide vahel ei võimalda jätkusuutlikku riigi juhtimist. «See küsimus näitab eelkõige, et Erna Solberg tõesti on valmis neelama valitsusse jäämise nimel alla ka vastukarva olevaid kaameleid,» lausus ta NRK-le.

Progressipartei lahkumine võimukoalitsioonist võib sundida Solbergi kuulutama välja ennetähtaegseid valimisi.

Võimalik on ka, et Parempartei jätkaks vähemusvalitsuse juhtimist, kuid siis oleks neil seaduste vastu võtmiseks ikkagi vaja Progressipartei toetust.

Mitmed Progressipartei tuntud liikmed on avaldanud soovi koalitsioonist väljuda.

«On viimane aeg lahkuda, enne kui kaob kõik, mida me tunneme Progressiparteina,» ütles parempopulistliku erakonna Nordlandi maakonna haru juht Dagfinn Henrik Olsen NRK-le. «Praegu toimuv on lihtsalt piinlik. Partei tõelistel liikmetel on seda raske vaadata.»

Progressipartei parlamendisaadik Roy Steffensen süüdistas sotsiaalmeedias valitsust läbirääkimiste pidamises terroristiga. «Terrorist võitis,» kirjutas ta Twitteris.