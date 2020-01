Ungari ei maksa vangidele halbade tingimuste eest määratud hüvitist

Orbán süüdistas advokaate, kes tema väitel kasutavad ära absurdseid seadusi, mille põhjal valitsus on pidanud pärast kaotust Euroopa inimõiguskohtus 2015. aastal vangidele valuraha maksma.

Orbáni sõnul on riik maksnud umbes 12 000 taotlejale kokku üle 30 miljoni euro. Sõltumatud andmed ei ole kättesaadavad.

«Seadust kasutatakse kurjasti ära, sellepärast me ei maksa,» kuulutas ta ja lisas, et oodata on uusi kohtulahinguid nii Euroopa tasemel kui kõrgemalgi.