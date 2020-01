Brasiilia kultuuriminister tagandati Joseph Goebbelsist innustuse saamise tõttu

«Tuleval aastakümnel saab Brasiilia kunst olema kangelaslik ja rahvuslik,» teatas Alvim. «Sellel saab olema suur võime emotsionaalselt kaasa haarata ning see saab olema ülimalt tähtis, kuna see põhineb sügavalt meie rahva püüdlustel, või muidu ei saa sellest midagi.»

Samasuguse lause ütles kunagi Goebbels: «Tuleval aastakümnel saab Saksa kunstist kangelaslik, see saab raevukalt romantiliseks, see muutub objektiivseks ja tunnetest vabaks, see saab rahvuslikuks ja hellaks ning ühtviisi kohustavaks ja siduvaks, või muidu ei saa sellest midagi.»