Erdoğan: Liibüa ühtsusvalitsuse kukkumisel ähvardab Euroopat terrorioht

"Kui Liibüa seaduslik valitsus kukub, on Euroopa silmitsi uute probleemide ja ohtudega," kirjutas Türgi president ajakirjas Politico. "Terroriorganisatsioonid nagu Islamiriik ja Al-Qaeda, mida tabas Iraagis ja Süürias sõjaline lüüasaamine, leiavad viljaka pinnase, et end uuesti jalule saada."

Berliini rahukõnelustega püütakse peatada lahingud Liibüa idaosa enda kontrolli all hoidva sõjapealiku Khalifa Haftari vägede ja rahvusvaheliselt tunnustatud Liibüa ühtsusvalitsuse üksuste vahel ning käivitada ÜRO egiidi all laiaulatuslik poliitiline dialoog.

Eelmise aasta aprillis alustasid Haftari väed pealetungi pealinnale Tripolile. Lahingutes on surma saanud üle 280 tsiviilelaniku ja 2000 võitleja, kuid ühtsusvalitsuse kantsi ei ole suudetud vallutada.

Türgi toetab konfliktis rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsusvalitsust. Ankara on viinud Liibüasse väed, ehkki väidab, et need aitavad ühtsusvalitsuse vägesid üksnes väljaõppe ja nõuga ega osale sõjategevuses.