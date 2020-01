Saksamaa ei suuda enda sõnul oma 5G võrku Huaweita luua

USA survestab oma liitlasi keelustama Huaweid osalemast uute 5G võrkude loomisel, kuna see kujutavat endast julgeolekuohtu.

Saksamaa on otsustanud, et ei keela Huaweil osalemast hangetes 5G võrkude rajamiseks, kuid leiab, et hangetele tuleb sätestada ranged standardid, mis võivad viia Hiina firma kõrvalejätmisele.