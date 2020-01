Naftaeksport Liibüa põhisadamatest on blokeeritud

Tõkestamise tõttu langeb Liibüa päevane naftatootmine 1,3 miljonilt barrelilt 500 000 barrelile ning päevas jääb saamata 55 miljonit dollarit tulu, hoiatas firma. Liibüa põhjarannikul asuvad ekspordikeskused on Haftari kontrolli all 2016. aastast.

Blokaadi kehtestamise peamiseks ajendiks oli Türgi sekkumie Haftari vastu.Haftar kontrollib riigi idaosa, kuid Türgi toetab lääneosas Tripolis asuvat ühtsusvalitsust, mida Haftar üritab pealetungiga võimult kukutada. Kuid kestnud lahingutes on surma saanud üle 2000 inimese.

Liibüa riigikassa pea ainuke sissetulekuallikas naftasektor on rünnakute sage sihtmärk. Lepingute täitmata jätmise eest kahjunõuete saamise vältimiseks kuulutas NOC, et alanud blokaad on vääramatu jõud.