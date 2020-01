GALERII ⟩ Beirutis sai kokkupõrgetes viga ligi 400 inimest

Meeleavaldused on Liibanonis väldanud alates 17. oktoobrist ning said sel nädalal hoogu süveneva majanduskriisi ning viivituste tõttu uue valitsuse moodustamisel. Liibanoni uue valitsuskabineti moodustamisel ei ole saavutatud edusamme. Protestijad nõuavad, et see koosneks valdavalt sõltumatutest ekspertidest ja et seal poleks esindatud etableerunud poliitilised parteid.