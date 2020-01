USA-s tuli tänavusele «Naiste marsile» märgatavalt vähem inimesi

New Yorgis plaanisid erinevad meeleavaldajate grupid laupäeval koguneda Times Square'i väljakul meeleavaldusele, millele anti nimi «Tõuse ja möirga» («Rise and Roar»). «Täna me oleme muutus, mida siin maailmas tarvis on! Täna me saavutame oma jõu!» ütles aktivist Donna Hill teistele meeleavaldajatele Foley Square'i väljakul Manhattanil.

Jennifer Siebel Newsom kiitis oma sõnavõtus naisi, kes on mobiliseerunud USA-s lokkava tulirelvavägivalla vastu, algatanud Me Too liikumise seksuaalse ahistamise vastu ning aidanud demokraatidel saavutada kongressi alamkojas enamuse. «Mul pole mingit kahtlust, et 2020. aastal on naised need, kes võtavad juhtrolli, tõusevad üles ja viivad selle riigi edasi teel õigluse poole,» ütles ta.