Trumpi advokaadid: tagandamisprotsess on vastuolus põhiseadusega

Esindajatekoja demokraatide tagandamise süüdistusaktid on «ohtlik rünnak ameerika inimeste õiguse vastu valida vabalt endale presidenti», ütles kaitsjate meeskonnaga seotud allikas ajakirjanikele.

«See on häbematu ja ebaseaduslik katse tühistada 2016. aasta valimiste tulemused ja sekkuda 2020. aasta valimistesse,» ütles allikas.

«Tagandamise süüdistusaktid on ilmselgelt põhiseadulikult kehtetud: need ei süüdista absoluutselt mingis kuriteos ega seadusrikkumises,» ütles allikas.

Artiklid rikuvad põhiseadust ka selletõttu, et need tulenevad «kehtetust menetlusest», milles presidendile ei tagatud protseduurireeglitest lähtuvaid õigusi, sõnas üks teine allikas.

Süüdistajad esitasid oma dokumendid protsessiks ametlikult laupäeval ning väidavad nendes, et Trump on Ühendriikide põhiseaduse koostajate «õudusunenägu».

«Kaasus Ühendriikide presidendi vastu on lihtne, faktid on vaieldamatud, asitõendid on ülekaalukad,» ütlesid süüdistajad ühisavalduses.