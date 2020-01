Pariisis said taas hoogu kollavestide meeleavaldused

«Tänavad on meie,» hüüdsid mõned protestijad. «Macron, me tuleme sinu järgi, sinu koju.»

Samas on rongiliiklus järk-järgult taastumas, Pariisi metroojuhid hääletasid, et alates esmaspäevast kavatsevad nad oma streigi peatada, teatas nende ametiühing UNSA laupäeval.

Kollavestide laupäevased meeleavaldused on kestnud alates 2018. aasta novembrist ning streik pensionireformi vastu on andnud neile taas hoogu, kirjutas AFP.

«See on välistatud, et ta (Macron) puudutab meie pensione. Me oleme terve oma elu töötanud, et saaksime väärikalt pensionile jääda,» ütles 58-aastane protestija.