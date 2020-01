Hiina teatas veel 17 koroonaviirusse nakatunust

Uus koroonaviiruse tüvi on põhjustanud hirmu seose tõttu raskekujulise akuutse respiratoorsündroomiga (SARS), millesse suri aastatel 2002-2003 Hiinas ja Hongkongis ligi 650 inimest.

Võimude teatel on kõik uued haigusjuhud registreeritud riigi keskosas Wuhanis, nakatunud on vanuses 30-79 eluaastat.

Praegu on Wuhanis kopsupõletikku põhjustavasse viirusse ametlikel andmeil nakatunud 62 inimest, kellest kaheksa on raskes seisundis, 19 paranenud ja ülejäänud isolatsioonis. Seni on viirusse surnud kaks inimest.