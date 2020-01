Jaapan ja USA tähistasid kahepoolse julgeolekupakti 60. aastapäeva

"Me oleme arendanud suhet selliseks, kus me mõlemad, USA ja Jaapan, kaitseme teist, andes alliansile selle kaudu lisajõudu," ütles Abe. "Edasi liikudes on meie kohustus muuta see veelgi jõulisemaks, muuta see rahu ja julgeoleku tagamise tugisambaks nii kosmoses kui küberruumis."