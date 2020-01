FOTOD ⟩ Paraguay vanglast põgenes 75 vangi

Ei ole võimalik, et keegi ei näinud midagi kogu selle aja, ütles justiitsminister Cecilia Pérez.

Siseminister Euclides Acevedo märkis omakorda, et tunnel võis olla hoopis kattevari vanglaametnike ja vangide kokkumängule. «Me avastasime tunneli ja usume, et see oli suitsukate vangide vabastamiseks. Tegemist oli kaasosalusega,» ütles ta.