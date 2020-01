Venezuela opositsiooniliider kohtub Colombias USA välisministriga

Guaidó, keda USA ja veel üle 50 riigi on tunnustanud Venezuela ajutise presidendina, kohtub Pompeoga Bogotas, kus Ühendriikide välisminister alustab esmaspäeval oma ringsõitu Ladina-Ameerika riikides.

«Loome tingimused, mis juhivad meid vabadusele,» kirjutas Guaidó suhtlusvõrgustikus Twitter. Opositsiooniliider lubas ühtlasi, et naastes on tal «terve hunnik häid uudiseid».

Guaidóle on riigis kehtestatud reisikeeld ja ta ei oleks tohtinud sealt lahkuda.

Venezuela president Nicolás Maduro ütles laupäeval väljaandele Washington Post antud intervjuus, et on avatud otsekõnelustele Ühendriikidega. Tegemist oli esimese Maduro intervjuuga USA väljaandele pärast 2019. aasta veebruari.

Maduro sõnul on ta valmis pidama USA-ga kõnelusi, et arutada Ühendriikide sanktsioonide tühistamist. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni sanktsioonide eesmärgiks on sundida Madurot tagasi astuma.