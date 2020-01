Gambia võimud võivad eksdiktaatori kodumaale naasmisel vahistada

Jammehi naasmist Ekvatoriaal-Guineast on üha rohkem nõutud ajal, mil on kasvanud rahulolematus Barrow otsuse üle jääda võimule viieks aastaks ja mitte kolmeks, nagu ta varem lubas.

Endise presidendi toetajad väidavad, et tal on õigus naasta Aafrika Liidu, Lääne-Aafrika regionaalühenduse ECOWAS ja ÜRO ühisavalduse alusel, mis esitati Jammehi eksiili lahkumise ajal.

Barrow kabinet on öelnud, et endisel liidril on õigus naasta tavakodanikuna, kuid uuesti presidendiks kandideerimine on talle keelatud. Jammehi süüdistatakse mitmetes inimõigusrikkumistes. Alates 2019. aasta jaanuarist on umbes 190 inimest esinenud tunnistustega tõekomisjonis, mis loodi tema võimuloleku ajal sooritatud rikkumiste uurimiseks.