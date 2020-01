Austraalia põlengud laastavad ohustatud liikide asualasid

Enneolematud maastikupõlengud on nõudnud 29 inimohvrit, kuid tekitanud korvamatut kahju ka Austraalia ainulaadsele loodusele. Ekspertide hinnangul hukkus leekides kuni miljard looma.

Asjatundjate sõnul on ohustatud liikide elualadele põhjustatud täieliku kahju hindamiseks veel vara, kuid praeguseks on selge, et tulekahjud avaldasid ränka mõju 32 kriitiliselt ohustatud liigi elualale.