Maailma 22 rikkaimal mehel on rohkem vara kui kõigil Aafrika naistel

«Meie katkised majandused täidavad miljardäride ja suuräride kukruid tavaliste meeste ja naiste arvelt. Pole ime, et rahvas on hakanud küsima, kas miljardärid peaksid üldse eksisteerima,» ütles Oxfam India juht Amitabh Behar.

«Naised ja tüdrukud on nende seas, kellele tänane majandussüsteem kõige vähem tulu toob,» ütles Behar enne Davosi majandusfoorumit, kus ta Oxfami esindab.

Davosi foorumil osaleb tänavu vähemalt 119 miljardäri, kelle vara on väärt umbes pool triljonit dollarit, vahendas Bloomberg. Suurem osa neist on pärit Ühendriikidest, Indiast ja Venemaalt.

«Majanduspüramiidi ladvikus on väga väikese grupi inimeste, valdavalt meeste, kätte kuhjunud triljoneid dollareid,» teatas Oxfam.

«Nende vara on juba niigi äärmiselt suur ja meie katkine majandus koondab aina enam ja enam varandust neisse vähestesse kätesse,» öeldi raportis.

Oxfami teatel teevad naised ja tüdrukud iga päev kokku 12,5 miljardit tundi tasustamata tööd, mis on aastas väärt vähemalt 10,8 triljonit dollarit.

Kui maailma rikkaimad maksas kümme aastat oma vara pealt vaid 0,5 protsenti rohkem maksu, oleks kogutud raha piisav, et luua 117 miljonit uut töökohta hoolekande, hariduse ja tervishoiusektoris, öeldi raportis.

Raportis kutsuti valitsusi ehitama inimnäolist majandust, mis on feministlik ja väärtustab seda, mis on ühiskonnale tegelikult oluline, selle asemel, et ajada lõputult taga kasumit ja jõukust.