Küprose ja Türgi tüli maavarade pärast kogub tuure

«Türgi on muutumas Vahemere idaosa piraatriigiks,» seisis Küprose presidendikantselei avalduses. «Türgi jätkab sammumist rahvusvahelise ebaseaduslikkuse teel.»

EL-i välispoliitika pressiesindaja Peter Stano ütles hiljuti, et Türgi ja Küprose vahel lahvatunud pinged tuleb lahendada rahumeelse ja konstruktiivse dialoogi abil. «Türgi kavatsused jätkata suuremas Vahemere piirkonnas uurimis- ja puurimistöid ei vasta kahjuks sellele ootusele,» sõnas Stano.

«Türgile kuuluval Küprose osal on sellele piirkonnale samasugune õigus nagu Küprose teisel osal,» seisis ministeeriumi avalduses. «Kaks osapoolt jagavad saadavat tulu, kui piirkonnast leitakse gaasi või naftat.»

Hiljuti teatas Türgi, et nende puurlaev Yavuz on jõudnud Küprose ranniku lähedale ja on valmis peagi alustama puurimisega.