Islamiriigi uueks juhiks on meedia andmetel Al-Salbi

Ajalehe allikad kirjeldasid Al-Salbit rühmituse ühe asutajaliikmena, kes juhtis muu hulgas jeziidivähemuse orjastamist ja hävitamist ning on korraldanud terrorioperatsioone kõikjal maailmas.

Islamiriik ise on teatanud, et nimetas uueks juhiks Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, kuid asjatundjate hinnangul ei pea see paika.