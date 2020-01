Paljastati ISISe uue juhi isik

The Guardian viitas uudise allikatena kahele julgeolekuteenistusele, mille nimesid siiski ei nimetanud.

Ajalehe allikad kirjeldasid Al-Salbit rühmituse ühe asutajaliikmena, kes juhtis muu hulgas jeziidivähemuse orjastamist ja hävitamist ning on korraldanud terrorioperatsioone kõikjal maailmas. Olemasoleva info kohaselt arvatakse, et al-Salbi on rühmituse kõige mõjukam ideoloog.

Guardiani informatsiooni kohaselt nimetati Al-Salbi juhiks üsna pea pärast seda, kui USA tappis oktoobris tema eelkäija Abu Bakr al-Baghdadi.

Islamiriik ise on teatanud, et nimetas uueks juhiks Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Arvatakse, et al-Quraishi päris nimi ongi hoopis Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

Allikate andmetel on Al-Salbi sündinud Iraagis asuvas Tal Afari linnas ja ta on pärit Iraagi türkmeenide perekonnast. See teeb temast ühe vähestest ISISe juhtivliikmetest, kes ei ole araablane.

ISISe endist juhti al-Baghdadi kohtas uus juht USA jõdude kontrollitud vanglas Camp Bucca, kuhu ta sattus 2004. aastal. Enne seda õppis al-Salbi Mosuli ülikoolis šariaati ehk Koraanil ja sunnal põhineva islami usu-, õigus- ja moraalinormide kogu põhimõtteid.

Arvatakse, et al-Salbil on vähemalt üks poeg.

2014. aastast ISISt juhtinud 48-aastane al-Baghdadi õhkis end mullu oktoobris USA eriüksuste haarangu ajal Süüria kirdeprovintsis Ildibis.

Nüüd arvatakse, et al-Salbi püüab kokku seada uut ISISe juhtkonda ja seda peamiselt noortest meestest, kes olid rühmituse asutamise hetkel liiga noored, et lahingutegevusest osa võtta.

ISIS väidab, et pärast eelmise juhi tapmist on korraldatud kokku 106 rünnakut. Kurdivõimude teatel on äärmusrühmitus alates eelmise aasta keskpaigast aktiviseerunud.