Salapärasesse kopsuviirusesse nakatunute arv kasvab hirmutava kiirusega

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) arutab olukorda

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et kutsub sel nädalal kokku erikomitee, mis hakkab arutama Hiinast alguse saanud uue viiruse levimisega seonduvat.

WHO kohtumine leiab aset täna Genfis, kus otsustatakse, kas põhjust on rahvusvahelise tervishoiualase eriolukorra väljakuulutamiseks. Eriolukord kuulutati mõned aastad tagasi välja näiteks seoses ebolapuhanguga.

Mida teame Hiina uuest koroonaviirusest?

See on täiesti uus

Viirus näib olevat koroonaviiruse seninägematu tüvi. Koroonaviirused on suur viiruste perekond, mis võib põhjustada tavalisest külmetusest surmava raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi ehk SARSini ulatuvaid haigusi. SARS laastas 2002.–2003. aastal Mandri-Hiinat ja Hongkongi, kus viirus põhjustas 349 inimese surma.

Arnaud Fontanet, kes juhib Pariisis asuva Pasteuri instituudi epidemioloogiaosakonda, ütles AFP-le, et uus viirus on SARSiga geneetiliselt identne 80 protsendi ulatuses.

Hiina on uue viiruse genoomi juba selgeks teinud ning jagab seda rahvusvahelise teaduskogukonnaga.

Esialgu kannab viirus nime 2019-nCov.

See levib inimeselt inimesele

Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) teatas eile, et tema hinnangul on puhangu põhiallikas loomne. Wuhani võimud peavad puhangu epitsentriks ühte mereandide turgu.

Hiina on nüüdseks kinnitanud, et tõendite järgi suudab viirus kanduda inimeselt inimesele väljaspool turgu.

Londoni King's College'i doktori Nathalie MacDermotti sõnul näib tõenäoline, et viirus levib õhu kaudu köhimise või aevastamise järel lendu paiskuvate piiskadega.

Hongkongi ülikooli arstid avaldasid täna uuringu, milles modelleeritakse viiruse levikut. Mudeli järgi on Wuhanis nakatunuid olnud umbes 1343. See sarnaneb Londoni Imperial College'i eelmise nädala ennustusega, mille järgi on nakatunuid 1700.

Mõlemad on Hiina riiklikest andmetest palju suuremad.

See on leebem kui SARS

SARSiga võrreldes näivad uue viiruse sümptomid olema vähem agressiivsed ning eksperdid ütlevad, et hukkunute arv on jätkuvalt üsna väike.

Wuhani võimude sõnul on linnas üle 200 nakatanust juba vabastatud 25.

«Seda haigust on raske SARSiga võrrelda,» ütles Hiina riikliku tervishoiukomisjoni tuntud arst Zhong Nanshan sel nädalal pressikonverentsil. «See on leebe. Kopsu seisund pole nagu SARSi puhul.»

Samas võib viiruse leebem iseloom ikkagi ärevust tekitada.

Puhang toimub ajal, mil Hiina valmistub uusaastaks ning sajad miljonid sõidavad selleks üle riigi koju pere vaatama.

See, et viirus on enamikus inimestes SARSist leebem, on paradoksaalselt veelgi murettekitavam, sest see lubab inimestel reisida kaugemale enne sümptomite ilmnemist, ütles professor Antoine Flahault Genfi üleilmse tervise instituudist.

«Wuhan on suur sõlmpunkt ja kuna reisimine on kiirelt läheneva Hiina uusaasta tohutult tähtis osa, siis muretase peab püsima kõrgel,» ütles doktor Jeremy Farrar, kes juhib Wellcome Trusti.

Rahvusvaheline avaliku tervise hädaolukord?

WHO arutab kolmapäeval kohtumisel, kas puhang on rahvusvaheline avaliku tervise hädaolukord, ja kui on, siis mida tuleb selle vastu teha.

Ühendus on seda silti kasutanud vaid üksikutel kordadel, näiteks 2009. aasta seakatku ehk H1N1-e pandeemia ajal ning 2014.–2016. aastani Lääne-Aafrikat laastanud ebolaepideemias.

Hiina valitsus teatas täna kavatsusest liigitada puhang samasse kategooriasse SARSi omaga. See tähendab, et uue viirusega diagnoositud inimene tuleb sundkorras teistest eraldada ning reisi ajal peab olema võimalus inimene karantiini panna.

Kuid kui WHO otsustab hädaolukorra välja kuulutada, siis pannakse Wuhani viirus samasse patta väga väheste, aga äärmiselt tõsiste epideemiatega.