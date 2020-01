Srebrenica ohvrite lähedased andsid Hollandi kohtusse

Ühendus Srebrenica Emad (The Mothers of Srebenica) süüdistab Hollandit suutmatuses kaitsta nende mehi ja poegi Bosnia serblaste vägede eest 1995. aastal.

Hollandi apellatsioonikohus otsustas 2017. aastal, et valitsus on osaliselt vastutav selle eest, et Bosnia serblaste väed tapsid 1995. aastal Srebrenicas umbes 300 moslemi meest.