Lõuna-Korea saadab Hormuzi väina hävitaja

Iraani süüdistatakse väinas kaubalaevade ründamises, kuigi Iraan eitab seda. Hormuzi väin on maailma naftakaubanduse jaoks strateegiliselt tähtis pudelikael, kus USA paneb Teherani heidutamiseks kokku mereturbemissiooni.

Kuid Washingtoni taotlus pani Souli kahvlisse: tal on diplomaatilised suhted Teheraniga 1960. aastate algusest ning kuni eelmise aastani oli Iraan ressursivaese Lõuna-Korea tähtis naftatarnija.

Soulil ja Washingtonil on oma kaitseliit, aga nende suhteid pingestavad USA valitsuse nõudmine, et Lõuna-Korea maksaks rohkem 28 500 USA sõduri hoidmise eest Lõuna-Koreas. Sealsete Ameerika sõdurite eesmärk on kaitsta Lõuna-Koread tuumarelvastatud Põhja-Korea eest.